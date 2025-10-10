В США начали проверку систем автопилота Tesla

Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) начало расследование в отношении 2,88 миллионов автомобилей Tesla, оснащенных системой Full Self-Driving (FSD). Поводом стали более 50 сообщений о нарушениях правил дорожного движения и серия дорожных происшествий.

По данным ведомства, система FSD, которая требует от водителя постоянного внимания к дороге, в некоторых случаях провоцировала поведение автомобиля, нарушающее правила безопасности. В частности, зафиксированы случаи проезда на красный сигнал светофора и движения по встречной полосе при перестроении.

В рамках расследования изучаются 58 инцидентов, включая 14 столкновений, в которых пострадал 21 человек. В шести отчетах описаны ситуации, когда автомобиль с активированной FSD выезжал на перекресток на красный свет и сталкивался с другими транспортными средствами.

Расследование находится на начальной стадии. Если будет установлено, что система создает неоправданный риск, управление может инициировать отзыв автомобилей. Ранее Tesla выпустила обновление программного обеспечения для FSD.