Новые «бюджетные» Tesla сложно назвать таковыми

Tesla представила более бюджетные модификации своих самых популярных моделей — электрического кроссовера Model Y и седана Model 3. Стоимость новинок начинается от 36 990 долларов (чуть более 3 миллионов долларов) для Model 3 и 39 990 долларов для Model Y.

© Quto.ru

Но эксперты рынка сошлись во мнении, что объявленный ценник сложно назвать экономически привлекательным, чтобы привлечь принципиально новую аудиторию к бренду, на которую якобы это и было рассчитано.

Для снижения себестоимости инженеры убрали из базовых версий некоторые элементы премиальной отделки и часть функций. При этом важным преимуществом остался запас хода, который, по словам производителя, превышает 480 километров на одном заряде.

Результатом «удешевления» остались недовольны даже ярые сторонники бренда. Аналитик Wedbush Дэн Айвс выразили полное разочарование, отметив, что разница в цене между новыми и более оснащёнными версиями составила всего лишь около 5 тысяч долларов. В экспертной среде уверены, что представленные модели вряд ли смогут стимулировать значительный всплеск покупательского спроса.

Новые версии Model 3 и Model Y в базовой версии обладают запасом хода в 516 километров, однако их динамика разгона уступает более дорогим комплектациям. Для достижения таких показателей компания уменьшила ёмкость аккумуляторных батарей. Они лишены системы автоматического рулевого управления Autosteer, сенсорных экранов для пассажиров задних сидений и их подогрева. В Model Y также отсутствует светодиодная панель. Обе модели получили боковые зеркала с ручной регулировкой и сиденья с тканевой обивкой, а для Model 3 доступна отделка из материалов, альтернативных коже.

Выпуск «более дешёвых» моделей стал ответом производителя на снижение объёма продаж существующей линейки, которое усугубляется усилением соперничества на рынках Европы и Китая, а также потерей в США полного налогового вычета в размере 7 500 долларов.

Глава компании Илон Маск ранее неоднократно заявлял, что основной задачей бренда является вывод на рынок машины стоимостью менее 30 тысяч долларов после применения всех льгот. Этот шаг, по его мнению, должен был дать возможность купить автомобили Tesla массовому потребителю.