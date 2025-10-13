От каких пятилетних автомобилей избавляются в РФ чаще всего

Среди пятилетних автомобилей с пробегом, выставленных на продажу в России в сентябре 2025 года, наибольшую долю занимали машины Lada, Kia и Toyota. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На долю Lada пришлось почти 15% объявлений о продаже пятилетних машин, на Kia — почти 12%, на Toyota — 11%. За ними следуют BMW и Hyundai (8,4% и 8%). Во вторую пятерку входят Volkswagen, Mercedes-Benz, Renault, Skoda и Mazda.

На эти десять брендов приходится три четверти от всего объема подержанных автомобилей, выставленных на продажу в сентябре в России.

Также стало известно, что продажи новых китайских автомобилей в России могут упасть на четверть к концу 2025 года по сравнению с 2024 годом. Такой прогноз сделал руководитель управления по работе с импортерами компании «Газпромбанк автолизинг» Александр Корнев.

Ранее Haval поднял цены на кроссоверы Jolion и M6.