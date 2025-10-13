Geely показала гибридный седан Starshine 7

Компания Geely готовится представить на китайском рынке новый седан Galaxy Starshine 7. Как сообщает портал CarNewsChina, первые технические характеристики и изображения гибридной модели уже появились в сертификационной базе местного министерства промышленности. Судя по всему, новинка будет увеличенной версией уже продающегося в Китае Starshine 6.

© Российская Газета

Размеры седана составят 4958х1915х1505 миллиметров с колесной базой 2852 миллиметра, что сопоставимо с флагманской моделью S90 от Volvo. Таким образом, Starshine 7 получит на 152 миллиметра больше пространства между бамперами и на 96 миллиметров между осями по сравнению со Starshine 6, что должно сделать его более просторным. На выбор покупателей будут доступны 18-дюймовые и 19-дюймовые колесные диски.

Гибридная силовая установка машины будет включать в себя 1,5-литровый двигатель мощностью 111 лошадиных сил.

Характеристики электрической части пока не разглашаются.

Внешне седан сохраняет сходство с Starshine 6, который в свою очередь имеет много общего с представленными в РФ моделями - Geely Preface и Emgrand. Однако для нового гибрида была разработана оригинальная светотехника. Точная дата выхода Starshine 7 на рынок пока не определена.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что три кроссовера из Китая готовятся к старту продаж в России.