В РФ продают почти новый Volkswagen Polo 2014 года

Как выяснила "Российская газета", в Москве в продаже появился черный седан Volkswagen Polo. Он был выпущен 11 лет назад, но за все время единственный его владелец накатал менее 10 тысяч километров. Расставаться с машиной за копейки он не хочет.

© Российская Газета

"Поло" - народный автомобиль, доказавший свою неприхотливость и надежность при правильной эксплуатации. Двигатели и коробки выхаживают не одну сотню тысяч км, поэтому "десятка" на одометре - детские цифры.

Выставленный на продажу Polo комплектуется 105-сильным атмосферником 1,6 литра и агрегатируется классическим 6-диапазонным "автоматом".

Комплектация - максимальная для модели: Highline. Кроме того, были дополнительно установлены: передний парктроник, камера заднего вида, головное устройство с "Яндекс" с навигацией, видеорегистратор, USB-порт.

На летних шинах откатали около 8 тысяч км, зимой машина практически не выезжала с паркинга - 1000 км.

Владелец заявил, что на седане ездили в основном на дачу и в магазины.

Цена - 1,5 млн рублей. Для сравнения, цены на Lada Vesta стартуют от 1 249 000 рублей за "базу" с МКП, версия с вариатором стоит 1 575 000 рублей. На стороне Polo с пробегом - ресурсные агрегаты и богатое оснащение, преимущество "Весты", прежде всего, в том, что она новая и будет иметь гарантию.