В РФ продают SsangYong Kyron 2014 года с пробегом всего 6300 км

"Российская газета" в ходе ежедневного мониторинга сайтов объявлений обнаружила в продаже в Татарстане уникальную "капсулу времени" - рамный внедорожник SsangYong Kyron 2014 года выпуска с пробегом всего 6300 км. Эти машины очень ценились в свое время благодаря доступной цене, простоте конструкции и лицензионным силовым агрегатам M111, позаимствованным у Mercedes.

Дилер утверждает, что автомобиль имел только одного владельца, а его кузов сохранил заводскую окраску. Это подтверждается фотографиями: машина выглядит безупречно, а велюровый салон не имеет следов износа. Kyron для своих лет хорошо оснащен: четыре подушки безопасности, системы ABS и ESP, климат- и круиз-контроль, подогрев всех сидений, люк на крыше.

Под капотом находится 2,3-литровый бензиновый двигатель G23D мощностью 150 лошадиных сил, работающий в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - полный.

Продавец из Казани просит за корейский внедорожник 2 200 000 рублей.

