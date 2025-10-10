Московские водители придумали, как не платить за городскую парковку

Стало известно, почему на парковках Москвы стало больше машин с номерами ЕС. Некоторые автомобилисты идут на хитрость: они приезжают на стоянку на автомобиле с обычными российскими номерами, затем снимают их и вешают заранее приготовленные европейские, чаще всего немецкие. «Родные» номера отправляются ждать своего часа в салон или багажник.

Дело в том, что проверить зарубежные номера по базе данных и выписать штраф за неоплаченную парковку практически невозможно, поскольку в систему занесены только номера стран СНГ. Даже сотрудники ГАИ не всегда могут оперативно установить владельца машины с иностранной регистрацией. Сделать это удается лишь в том случае, если конкретные номерные знаки числятся в розыске Интерпола.

Такая «находчивость» позволяет автомобилистам сэкономить существенную сумму. Как пишет источник, таким образом в бюджете можно сохранить около 140 тысяч рублей при условии ежедневной парковки.

Ранее с такими же целями автолюбители использовали другую схему, при которой находилась машина-двойник, по номерам которой изготавливались дубликаты. В этом случае все штрафы приходили законному владельцу «двойника». Новая же уловка часто основана на использовании так называемых «сувенирных» номеров, которые есть в свободной продаже. Но у этого способа сэкономить есть большой минус.

Если инспекторы поймают водителя на месте во время смены номеров или докажут этот факт, последствия будут серьёзными. Подобные действия подпадают под часть 3 статьи 12.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, которая предусматривает санкции за установку заведомо подложных государственных регистрационных знаков. Для простых граждан штраф составит 2 500 рублей, для должностных лиц он может возрасти до 20 тысяч рублей. Штраф для юридических лиц достигает 500 тысяч рублей.