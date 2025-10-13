Самозанятых таксистов выведут из-под закона о локализации

Минтранс выведет самозанятых таксистов из-под закона о локализации до 2028 года

© За рулем

Минтранс рассматривает возможность отложить введение требований по локализации для самозанятых таксистов до 2028 года, согласно информации «Парламентской газеты».

Ведомство обеспокоено тем, что большинство таких водителей не будут покупать новые автомобили из утвержденного списка и могут начать работать в неформальном секторе. Руководитель департамента автотранспорта Минтранса Александр Васильченко отметил, что обсуждаются и более поздние сроки, такие как 2030 и 2033 годы.

Кроме того, закон может быть отложен в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Тем не менее, в Калининградской области закон начнет действовать в 2028 году, в то время как для Сибири и Дальнего Востока срок установлен на 2030 год.

1 октября Минпромторг представил предварительный список автомобилей, которые будут допущены к работе в такси после введения законопроекта о локализации в марте 2026 года. Среди них несколько моделей Lada, УАЗ, Москвич, а также Sollers, Evolute и Voyah.