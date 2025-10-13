Бюджет на «народный электромобиль» резко сократили
Расходы на создание национальной модульной платформы для производства автомобилей в текущем году будут урезаны в 51 раз — с 25,6 млрд до 0,5 млрд рублей, в 2026 году — с 25,6 млрд до 12,8 млрд, а в 2027-м — с 36,6 млрд до 18,3 млрд рублей, сообщает телеграм-канал The Экономист со ссылкой на проект федерального бюджета.
Речь идёт о субсидиях научному институту «НАМИ» на проект, который власти называли «русским народным электромобилем».
Корректировка финансирования проекта НАМИ — это не отказ от развития электромобилей, а скорее реалистичная перенастройка приоритетов с учётом текущих экономических реалий, считает владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов.
«Сокращение бюджета действительно существенное: с 25,6 млрд до 0,5 млрд рублей в 2025 году, но важно понимать контекст происходящего на рынке, — подчеркивает эксперт. — В июле 2025 года продажи новых электромобилей показали рост впервые за 13 месяцев — плюс 15% к прошлому году, впервые превысив тысячу единиц за месяц. За январь — август продано 6853 машины, причём во второй половине года началась тенденция восстановления. Да, с января рынок просел из-за двадцатикратного повышения утильсбора до 667 тысяч рублей, но адаптация уже идёт».
При этом российские производители не останавливаются. «Москвич 3е» стал самым популярным корпоративным электромобилем в 2024 году, а правительство утвердило план увеличения производства электромобилей и гибридов в семь раз к 2030 году — с 8 до 54,2 тысяч единиц. Количество быстрых зарядных станций выросло с 2542 в 2024 году до 4073 в июне 2025, а субсидия в 35% (до 925 тысяч рублей) на покупку российских электромобилей продолжает действовать, напоминает Алексей Иванов.
«Российский рынок электротранспорта проходит период становления. Текущее сокращение бюджета НАМИ высвобождает ресурсы для других приоритетов, при этом развитие отрасли продолжается через локальное производство, господдержку и постепенное наращивание инфраструктуры», — резюмирует предприниматель.