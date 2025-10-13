Бюджет на «народный электромобиль» резко сократили

Расходы на создание национальной модульной платформы для производства автомобилей в текущем году будут урезаны в 51 раз — с 25,6 млрд до 0,5 млрд рублей, в 2026 году — с 25,6 млрд до 12,8 млрд, а в 2027-м — с 36,6 млрд до 18,3 млрд рублей, сообщает телеграм-канал The Экономист со ссылкой на проект федерального бюджета.

Речь идёт о субсидиях научному институту «НАМИ» на проект, который власти называли «русским народным электромобилем».

Корректировка финансирования проекта НАМИ — это не отказ от развития электромобилей, а скорее реалистичная перенастройка приоритетов с учётом текущих экономических реалий, считает владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов.

«Сокращение бюджета действительно существенное: с 25,6 млрд до 0,5 млрд рублей в 2025 году, но важно понимать контекст происходящего на рынке, — подчеркивает эксперт. — В июле 2025 года продажи новых электромобилей показали рост впервые за 13 месяцев — плюс 15% к прошлому году, впервые превысив тысячу единиц за месяц. За январь — август продано 6853 машины, причём во второй половине года началась тенденция восстановления. Да, с января рынок просел из-за двадцатикратного повышения утильсбора до 667 тысяч рублей, но адаптация уже идёт».

При этом российские производители не останавливаются. «Москвич 3е» стал самым популярным корпоративным электромобилем в 2024 году, а правительство утвердило план увеличения производства электромобилей и гибридов в семь раз к 2030 году — с 8 до 54,2 тысяч единиц. Количество быстрых зарядных станций выросло с 2542 в 2024 году до 4073 в июне 2025, а субсидия в 35% (до 925 тысяч рублей) на покупку российских электромобилей продолжает действовать, напоминает Алексей Иванов.