Электрический Lamborghini Lanzador клиентам не нужен

Компании Lamborghini предстоит в ближайшее время решить, что делать с электрическим кросс-купе Lanzador, анонсированным в 2023 году. Гендиректор Lamborghini Стефан Винкельман сегодня уверен, что Lanzador — «неправильное предложение».

Представленное в 2023 году в виде концепта трёхдверное кросс-купе Lanzador должно было в 2028 году превратиться в первый серийный электромобиль Lamborghini, но спустя несколько месяцев после премьеры концепта дату выхода серийной «электрички» сместили на 2029 год, весной этого года речь шла уже о 2030 годе, а теперь и вовсе встал вопрос «быть или не быть».

Как сообщили одновременно британские журналы Autocar и Auto Express, в очередной раз получившие доступ к Винкельману, в ближайшее время (дни или недели) Lamborghini окончательно решит судьбу Lanzador. Сам Винкельман честно признался, что в современных реалиях Lanzador — это «неправильное предложение», клиентам Lamborghini он, по большому счёту, не нужен, они хотят спортивные машины с ДВС, причём хотят настолько сильно, что даже наиболее грязный с точки зрения выхлопа атмосферный V12 компания Lamborghini сохранит и в следующем десятилетии.

С Lanzador вопрос стоит так: всё-таки выпускать его в виде электромобиля или переделывать под установку ДВС. С учётом мнения Винкельмана шансов на то, что будет электромобиль, немного, такое решение могут спустить только принудительно сверху из концерна Volkswagen, если, допустим, совет директоров впечатлила вчерашняя презентация платформы первой электрической модели Ferrari. Рискнём предположить, что вряд ли впечатлила, потому что по своим техническим характеристикам первый электрический «жеребец» сильно уступает ведущим китайским аналогам, а батарейные технологии у Ferrari — это и вовсе позавчерашний день.

Решение «прикрутить» к Lanzador двигатель внутреннего сгорания будет означать полную переделку проекта, так как впихнуть достаточно мощный бензиновый мотор в пропорции исходного электрического кросс-купе просто невозможно, а если впихнуть, то это будет совсем другой автомобиль — что-то вроде трёхдверного Lamborghini Urus, какой, к слову, уже предлагает тюнинг-ателье Mansory.

Напомним, что Lamborghini Urus со сменой поколений в 2029 году тоже должен был стать электромобилем, но минувшим летом это решение было благоразумно отменено — новый Urus будет plug-in гибридом.