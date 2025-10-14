Какие автомобили со спортивным прошлым можно купить в РФ

Интересные спорткары, которые можно приобрести прямо сейчас. Строгих традиций у праздника нет, но в автоспорте они рождаются сами: достаточно вспомнить, как более полувека назад после гонки в Ле-Мане непредвиденно открывшаяся под солнцем бутылка игристого обрызгала победителей и зрителей — и с тех пор этот жест стал символом победы. Возможно, именно сегодня кто-то придумает новую традицию. В честь праздника эксперты Авито Авто собрали подборку автомобилей, созданных не для повседневных пробок, а для трека, дрифта и адреналина гоночной борьбы.

Важно понимать: автоспорт включает в себя несколько разных миров. Существуют чемпионаты для заводских прототипов и техники, разработанной с нуля под конкретные регламенты соревнований. Но есть и другая вселенная — любительские и полупрофессиональные серии, где на старт выходят серийные модели, доведенные энтузиастами до предела возможного.

Именно такие машины становятся отражением духа соперничества их владельцев: здесь важны не только мощность и аэродинамика, но и сотни часов работы, глубокое знание конструкции и готовность жертвовать комфортом ради доли секунды на круге. Ниже — три ярких примера таких проектов, доступных сегодня на Авито Авто.

BMW 3 для дрифта

Открывает подборку мощный дрифт-проект на базе купе BMW 335i. Вместо штатного турбированного двигателя здесь установлен легендарный японский мотор 2JZ-GTE, форсированный до 720 л.с. Трансмиссия — секвентальная Samsonas RS90 с двухдисковым сцеплением, подвеска и привода — от Wisefab, а тормоза — от BMW M3 поколения E92.

Кузов почти полностью перекроен и выполнен из стеклопластика, кроме крыши. Салон — гоночный минимализм с карбоновой торпедо и «ковшом» Sparco. Автомобиль по сей день участвует в гонках, включая RDS, поэтому, ко всему прочему, оснащен системой пожаротушения. Дрифт-кар «обитает» в Москве и продается за 9 900 000 рублей.

Этот проект — практически дань уважения богатому спортивному наследию модели E92. Ведь именно на базе платформы E90/E92 BMW добивалась одних из своих громких побед вне Формулы-1: E90 320si выигрывал как Британский туринг (BTCC), так и чемпионат мира по автотуризму (WTCC), а в 2010 году арт-версия E92 даже вышла на старт легендарной «24 часов Ле-Мана».

Представленный на Авито Авто автомобиль продолжает ту же традицию — неофициальную, но живую: когда энтузиасты берут серийный кузов и превращают его в инструмент для достижения высокой скорости при полном контроле со стороны пилота.

Honda Civic Type R для «кольца»

Еще одна интересная модель — хетчбэк Honda Civic Type R (2004 г. в.), ставший легендой автоспорта. Представленный экземпляр — далеко не обычный «гражданский» Civic. По словам владельца, автомобиль полностью перестроен под кольцевые гонки: под капотом теперь не штатный двигатель, а форсированный K24 (мотор Honda K-серии) с коваными поршнями и шатунами, оснащенный турбиной Garrett 3 поколения G25−660 и способный выдавать до 500 л.с.

Кузов облегчен карбоновыми элементами (Seibon), подвеска доведена до гоночного состояния (элементы от BC Racing, Powerflex), а тормозная система — на уровне профессиональных команд (Endless, DBA). Пробег — всего 2000 км. Машина находится в Крыму и продается за 1 799 999 рублей в связи с переходом владельца в дрифт.

Напомним, серийный Civic Type R неоднократно доказывал свою состоятельность в гонках: в 2023 году он стал самой быстрой серийной переднеприводной машиной на «Нордшляйфе», северной петле трассы «Нюрбургринг», а в гоночной серии TCR регулярно боролся за титулы с Audi и Seat.

Nissan Navara для ралли-рейдов

Красный пикап Nissan Navara D40 — это настоящий персонаж ралли-рейдовых эпопей. По словам владельца, именно на этом автомобиле работали журналисты на таких легендарных маршрутах, как «Дакар», «Африка Эко Рейс» и «Шелковый путь». За 295 тысяч километров он прошёл все регламентные ТО у сертифицированных механиков спортивных коллективов, поэтому до сих пор демонстрирует выносливость, достойную трассы, а не гаража.

Navara давно зарекомендовала себя как одна из самых надежных машин для экстремального бездорожья. Неудивительно, что брутальный характер модели не раз обыгрывали в маркетинге: в середине 2000-х британское отделение Nissan даже выпустило ограниченную серию Navara с названием Die Hard 4.0 в честь премьеры фильма «Крепкий орешек — 4». А в Малайзии пикап рекламировали роликом с явными отсылками к «Форсажу», подчеркивая его управляемость, скорость и даже универсальность (в кузове умудрились разместить бассейн с подсветкой).

Представленный на Авито Авто экземпляр сохраняет всё, что делает Navara незаменимой вдали от асфальта: 2,5-литровый дизель (174 л.с.), автоматическая коробка, полный привод, а также практичные «боевые» бонусы — встроенный компрессор, шесть розеток на 12 В, розетка на 220 В, сейф для документов, фаркоп и кунг с продуманной системой хранения. Расположен автомобиль в Ростовской области, цена легенды — 1 100 000 рублей. Это редкий шанс приобрести машину с историей, прошедшую пыль, жару и тысячи километров настоящих гонок.

