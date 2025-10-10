Названы самые проблемные вылетные магистрали Москвы

В Москве снижается число нарушений правил остановки на вылетных магистралях. Столичный департамент транспорта сообщил, что в городе на 10% сократилось число нарушений, связанных с неправильной остановкой и стоянкой транспортных средств на крупных вылетных магистралях. Несмотря на это, общее количество нарушений остаётся значительным.

Так, с января по сентябрь этого года автомобилисты нарушили правила 113 тысяч раз. За каждое из них владелец транспортного средства был оштрафован на 4 500 рублей.

Кутузовский проспект, где за 9 месяцев этого года произошло 22 585 подобных нарушений, лидирует в списке. На втором месте расположился Волгоградский проспект с 12 210 случаями, а третью строчку этого антирейтинга заняло Варшавское шоссе, где водители неправильно парковались 11 323 раза. Чуть меньше нарушений отмечено на Дмитровском шоссе — 9 178, а также на Рязанском проспекте — 8 557.

Отмечается, что в конце прошлого года ситуация выглядела иначе. Тогда первую позицию занимало Варшавское шоссе, за ним следовал Волгоградский проспект, а Кутузовский проспект был только третьим. В «пятёрку» наиболее проблемных также входили Ярославское и Щёлковское шоссе.

В Департаменте транспорта напомнили, что остановка в неразрешённом месте — не только разорительное нарушение, но и серьёзный риск. Подобные действия часто провоцируют происшествия, которые могут закончиться трагически.