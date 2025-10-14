Концерн Stellantis поделился тизерами нового товарного грузовичка Ram. Полноценную премьеру модель может справить уже через несколько дней.

В виде концепта рамный пикап Ram с возрожденным именем Dakota и «фамилией» Nightfall дебютировал в Бразилии в августе. Напомним, грузовичок адресован странам Южной Америки, его выпуск наладят в Аргентине. Так вот теперь южноамериканское подразделение концерна Stellantis опубликовало тизеры серийной версии. Причем впервые засвечен интерьер модели, ведь шоу-кар был выставлен с тонированными стеклами и запертыми дверями.

Совсем новой разработкой Ram Dakota не является – это брат Peugeot Landtrek и Fiat Titano, которые, в свою очередь, состоят в родстве с «китайцем» Changan Hunter (в РФ это Hunter Plus, а прародителем всей линейки стал пикап для КНР Kaicene F70 от той же фирмы Changan). Более того, в гамме Ram уже есть клон моделей Peugeot и Fiat – грузовичок с индексом 1200. Однако тот пикап продают в Мексике, и от родственников он отличается лишь декором, тогда как внешность Dakota больше соответствует актуальному стилю Ram.

Товарный пикап в целом повторил своего предвестника Dakota Nightfall, хотя и не дословно. В частности, у серийной модели радиаторная решетка с горизонтальными плашками вместо сплошной сетки, а фары больше не объединены между собой диодной полоской.

В салоне Ram Dakota установлена виртуальная приборка, которая вроде бы объединена с тачскрином мультимедиа. То есть внутри пикап Ram скопировал свежий Changan Hunter, а не Peugeot Landtrek и Fiat Titano. Расположенные на центральном тоннеле селектор коробки, «граненая» шайба и пара неприкрытых подстаканников – все это почти такое же, как у «китайца».

О технике новинки пока не рассказали. Бразильские и аргентинские СМИ прочат Ram Dakota турбодизель Multijet 2.2 (200 л.с.) концерна Stellantis, которым оснащаются пикапы Peugeot и Fiat. Последним положены шестиступенчатая механика или классический восьмиступенчатый автомат.

Дата премьеры официально тоже еще не объявлена, в Stellantis лишь сообщили, что больше подробностей появится в ближайшее время. Аргентинцы пишут, что презентацию проведут в начале следующей недели. На производственной родине прием заказов на Ram Dakota могут открыть уже в этом году, в Бразилии старт продаж намечен на 2026-й. Впоследствии новый пикап Ram доберется и до других стран региона.