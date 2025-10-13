Повышение размеров штрафов дало свои результаты в Подмосковье

Власти Подмосковья фиксируют более осторожное поведение водителей на дорогах. В региональном Минтрансе эту положительную динамику связывают с январским повышением штрафов для водителей. Тогда размер взысканий за самые частые нарушения, такие как превышение скорости, вождение в нетрезвом виде и проезд на запрещающий сигнал светофора, вырос в полтора раза.

Кроме того, тогда же уменьшилась скидка за своевременную оплату с 50% до 25%. Как отметили в ведомстве, эта мера оказала заметный эффект на дисциплину автомобилистов.

Абсолютным лидером среди всех правонарушений остаётся скоростной режим. За отчётный период зафиксировано 22,8 миллиона случаев превышения скорости от 20 до 40 километров в час. Значительно реже — 688,6 тысячи раз — водители разгонялись от 40 до 60 километров в час выше предельной скорости, 63 тысячи — на 60–80 километров в час, а более 12 тысяч машин ехали быстрее разрешённого на 80 километров в час и более.

В список самых распространённых нарушений также вошли поездки без пристёгнутого ремня безопасности, обгон через сплошную линию разметки и движение по обочине. При этом камеры стали чаще фиксировать выезды на полосы, предназначенные для общественного транспорта, что объясняется расширением сети таких выделенных участков.

В настоящее время на дорогах Московской области работает более 2 тысяч комплексов фотовидеофиксации. В планах властей на 2026–2027 годы не только увеличить количество камер, фиксирующих нарушения, но и научить технику распознавать их новые виды. Для повышения безопасности на ряде магистралей также планируется пересмотреть разрешённую скорость движения.