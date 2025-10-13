Правительство России внесло Renault в санкционный список

Правительство России приняло постановление, согласно которому концерн Renault был внесен в перечень юридических лиц, осуществляющих деятельность в области военно-технического сотрудничества, в отношении которых действуют ограничения. Соответствующий документ был опубликован на портале правовых актов.

© Lenta.ru

В связи с этим теперь с концерном и его «дочками» запрещено совершать любые сделки, в том числе внешнеторговые. Кроме того, контрагенты Renault освобождены от исполнения финансовых и контрактных обязательств перед компанией. Соответствующее постановление было принято во исполнение президентского указа 2022 года «О применении ответных специальных экономических мер».

Ранее Роспатент предварительно отказал французскому автоконцерну Renault в регистрации товарного знака в России.