BMW M2 Turbo Design Edition: ностальгия по 2002 Turbo с духом «механики»

BMW завершает год на волне тёплых воспоминаний. После выхода южноафриканских специальных версий 325iS и 333i Homage, теперь настала очередь американского рынка — эксклюзивного BMW M2 Turbo Design Edition 2026 года. Лимитированная серия создана в честь легендарного 2002 Turbo и сочетает в себе эстетику 70-х с характером настоящего спорткара.

Ода прошлому: детали с душой

Как и классический предшественник, новинка доступна исключительно в белом оттенке Alpine White. Визуальный акцент делают ручные M-полосы, обвивающие капот и крышку багажника, — словно прямая отсылка к оригиналу. Те же фирменные цвета BMW M — синий, пурпурный и красный — украшают карбоновую крышу, придавая кузову графическую выразительность.

Особое внимание привлекает чёрный «горб» капота с зеркальной надписью turbo, напоминающей о первом серийном автомобиле Европы с турбонаддувом. Атмосферу 70-х продолжают шильдик “turbo” под эмблемой M2 и аналогичная табличка в салоне — она расположена на крышке подстаканников и выполнена в M-цветах. Даже пороги получили надпись turbo в ретро-шрифте, что завершает стилистическую композицию.

Современная техника в классическом обличье

Несмотря на отсылки к прошлому, перед нами полноценный M2 образца 2026 года — щедро оснащённый и технологичный. В стандартную комплектацию входит карбоновая крыша, адаптивная светодиодная оптика с автоматическими дальним светом, а также углепластиковый задний спойлер.

В салоне — обогреваемый руль из алькантары, карбоновые вставки, беспроводная зарядка для устройств и цифровая панель Live Cockpit Professional с проекцией на лобовое стекло.

Стоимость базового M2 с аналогичным набором опций приближается к $75000, однако уникальные детали, вдохновлённые 2002 Turbo, поднимают ценник до $84075 (включая доставку и сборы). При желании можно добавить опции:

• Пакет M Driver’s Package — $2500

• Карбоновые ковшеобразные сиденья — $4500

• Колёса M Performance в оттенке Matte Gold Bronze — $6266

С полным набором этих дополнений стоимость достигает $97341, что подбирается вплотную к флагманскому M2 CS ($99775).

Только механика, как и полвека назад

В духе оригинала, Turbo Design Edition оснащается исключительно механической коробкой передач. Шестиступенчатая трансмиссия — дань классике, но с современным драйвом. В отличие от 4- или 5-ступенчатых КПП на 2002 Turbo, современная версия предлагает больше контроля и удовольствия от вождения.

Под капотом установлен проверенный рядный шестицилиндровый мотор мощностью 473 л.с. — это на 50 л.с. меньше, чем у автоматической версии M2 CS, но всё равно почти в три раза мощнее, чем у оригинального 2002 Turbo пятидесятых годов.

Производство и спецификация

Выпуск лимитированной серии стартует в первом квартале 2026 года, а первые поставки клиентам ожидаются уже во втором.

Стандартное оснащение:

• Белый кузов Alpine White с ручными графическими элементами в стиле 2002 Turbo

• Карбоновая крыша с интегрированными M-полосами

• Задний спойлер M Performance из углеволокна

• 6-ступенчатая механическая коробка передач

• Оптика M Shadowline

• Пакет Lighting Package: адаптивные светодиодные фары, автоматический дальний свет

• Карбоновые вставки интерьера

• Подогреваемый руль M из алькантары

• Беспроводная зарядка устройств

• Цифровая приборная панель Live Cockpit Professional с проекцией HUD

• Спортивные сиденья M Sport из чёрной кожи Vernasca с контрастными M-акцентами

• 19/20” диски M Double-spoke Style 930M (Black)

Опциональное оборудование:

• 19/20” диски M Performance Style 1000M (Matte Gold Bronze) — $6266

• Карбоновые ковшеобразные сиденья из кожи Vernasca — $4500

• Пакет M Driver’s Package — $2500

BMW M2 Turbo Design Edition — это не просто машина, а путешествие во времени, где прошлое и настоящее сплетаются в одном мощном, предельно честном к водителю купе. Автомобиль, созданный для тех, кто не ищет компромиссов между стилем, историей и удовольствием за рулём.