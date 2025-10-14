В России старый "Москвич-412" оценили в 1,2 млн рублей

При изучении сайтов объявлений "Российская газета" обнаружила объявление о продаже "Москвича-412". Привлекла немалая стоимость - 1,2 млн рублей. При изучении фото стало понятно, что, несмотря на малый пробег, автомобиль пребывает далеко не в лучшем своем состоянии. И только потом стала известна причина назначенной цены.

© соцсети

На бежевом кузове можно заметить "рыжики". Судя по фото в зимнем антураже, машина хранилась на открытом воздухе, что во многом объясняет очаги коррозии.

Внешность явно не соответствует пробегу - 5 тысяч км и заверениям, что на автомобиле практически не ездили.

При этом владелец отмечает, что салон "Москвича" находится в прекрасном состоянии.

Главный аргумент цены в 1,2 млн рублей - красивый номер "М 999 НВ 199" и полный багажник запчастей.