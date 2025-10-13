Tesla запатентовала надувной спойлер для Cybertruck с изменяемой формой

Компания Tesla получила патент на уникальный надувной спойлер для своего электрического грузовика Cybertruck.

Этот спойлер способен изменять свою форму в зависимости от скорости автомобиля: он раздувается во время движения для улучшения аэродинамических характеристик и складывается в компактное состояние при остановке или медленной езде.

Управление спойлером осуществляется с помощью встроенных датчиков и автоматизированной системы, которая активирует процесс надувания или сдувания в зависимости от условий движения.

Основная цель данного спойлера – уменьшение аэродинамического сопротивления на высоких скоростях, что может привести к увеличению запаса хода электромобиля и улучшению его устойчивости на дороге.

Кроме того, данная инновация способствует оптимальному распределению воздушных потоков, что снижает уровень турбулентности и шум. Запатентованная конструкция отличается от традиционных жестких спойлеров своей компактностью и способностью адаптироваться к различным режимам езды, делая ее многообещающим решением для будущих моделей Tesla и других электрических автомобилей, ориентированных на улучшение аэродинамики.