Перегонщики начали отказывать клиентам в заказе автомобилей из-за границы

Специалисты по ввозу автомобилей из-за границы начали отказывать клиентам в заказе машин из Китая, Кореи и Японии из-за очередей на паром и таможню. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

© Газета.Ru

«Как выяснила «База», специалисты по пригону стали уже отговаривать клиентов заказывать авто — рынок пуст, а пробки на таможне и на пароме огромные. Мол, всё равно уже не успеете до 1 ноября», — отмечается в публикации.

На фоне стремления россиян успеть ввезти автомобили с льготным утильсбором стоянки во Владивостоке заполнены машинами, а паромы для их доставки курсируют по несколько раз в день и подолгу ожидают разгрузки.

На 1 ноября 2025 года намечено вступление в силу постановления правительства, меняющего подход к исчислению утилизационного сбора. В частности, на машины мощнее 160 л.с. граждане, ввозящие их для личного пользования, будут вынуждены платить коммерческий «утиль» в несколько сотен тысяч рублей.

Ранее импорт автомобилей в России сократился в три раза.