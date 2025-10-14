В РФ прошли митинги против повышения утильсбора

В двух российских городах 11 октября прошли акции против повышения утильсбора. На согласованный митинг вышли сотни жителей Владивостока. Организаторами мероприятия выступили местные депутаты, а также представители бизнеса. Участники потребовали сделать процесс формирования утильсбора прозрачным и обоснованным, создать инфраструктуру по утилизации автомобилей, а также пересмотреть налоговую и таможенную политику.

© BFM.RU

Отмечалось, что с началом действия законопроекта пострадает местный автобизнес, — каждый шестой житель региона с ним связан, и большинство сделок затрагивают авто мощностью выше 160 лошадиных сил. В итоге 70% или даже 80% компаний могут закрыться.

Новые правила расчета утильсбора должны начать действовать с 1 ноября. Среди критериев расчета будут не только возраст автомобиля и объем двигателя, но и его мощность.

О митинге и значении повышения ставки утильсбора для региона рассказывает местный журналист Валерия Федоренко:

Валерия Федоренко журналист «Этот митинг стал одним из первых за несколько лет разрешенным публичным массовым мероприятием. И организовали его, надо сказать, не парламентские партии, не официальные органы, а люди, которые в партиях не состоят. Около 500 человек собрались сегодня в местном гайд-парке, на площадке около нашего Дома молодежи. И 500 человек — это с учетом того, что митинги у нас давно не проводились, 500 человек — это на самом деле много. Конечно, люди недовольны. Все возмущены, у всех очень сильная тревога по поводу повышения утилизационного сбора. Тем не менее сам митинг прошел достаточно спокойно. Люди, конечно, кричали «Долой утилизационный сбор», «Хватит грабить народ» и так далее. Кто-то пришел с плакатами, например «Я патриот, но не идиот». Дело в том, что для Дальнего Востока такие темы, как автомобили, повышение пошлин на иномарки, повышение того же утилизационного сбора, который не является таможенной пошлиной, являются особенно острыми, потому что у нас все привыкли к хорошему и недорогому. Весь Дальний Восток ездит на японских машинах. В последнее время в связи с заградительными пошлинами мы распробовали корейский автопром и китайские машины, которые в последнее время очень хорошие, но дальневосточники не пересядут на русские машины. Так или иначе, все люди, с которыми я поговорила, рассказывают о том, что либо будут до конца докатывать ту машину, которая у них сейчас есть, и ни на что не менять, ждать каких-то, может быть, лучших времен, либо будут, наверное, пересаживаться на менее мощные машины, которые не подпадают под утильсбор».

Митинг во Владивостоке не единственный — о мероприятии также объявляли в Новосибирске. Как пишет портал «Сиб.фм», согласовать его получилось лишь с четвертой попытки — акцию перенесли на окраину города. До этого, в конце сентября, жители Новосибирска массово подписывали петицию против увеличения утильсбора, называя его «вымышленным налогом» из-за отсутствия в России реальной системы утилизации транспорта.

Комментирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

Максим Кадаков главный редактор журнала «За рулем» «Сейчас много инициатив в преддверии вступления в силу новых норм. Много вопросов и у депутатов, и в Совете Федерации, и у простых граждан. Но я не думаю, что это принципиально что-то изменит. Потому что на митингах представители бизнеса говорят: мы ввозим машины, помогаем людям, за счет этого существуем. К сожалению, сейчас это не аргумент. Людей, которые благодаря этому зарабатывают, можно понять. Таких людей на Дальнем Востоке много. Но с точки зрения государства это просто какие-то маленькие фирмы, которые помогают выводить деньги за рубеж на покупку автомобилей. Для государства, для чиновников, для регулятора это один из аргументов, но очень слабый аргумент. Задача, которую поставил Минпромторг теперь, — это благодаря объему денег, которые собираются на утильсборе, поддерживать нашу промышленность. Утильсбор собирается не только из легковых автомобилей, но и из другой техники — и со строительной, и со специальной, и из грузовиков, с разной колесной техники. Потом он распределяется так, как это видит Минпромторг. Поэтому я не думаю, что будут какие-то радикальные перемены в подходе. Какие-то послабления могут быть. Я предполагал, что, может быть, будет введен переходный период или отсрочка для тех, кто успел затащить автомобиль в страну до 1 ноября, потому что тут людей будет по-настоящему жалко: человек успел привезти машину, а оформить по старым, льготным ставкам не успел, это плохо. Но даже если будет такой переходный период, это, конечно, месяц, два, три, но потом все равно утильсбор будут повышать. Поэтому вряд ли от этой стратегии Минпромторг отойдет, к сожалению».

Предполагается, что новая ставка утильсбора не только увеличит отчисления в казну, но и простимулирует отечественный автопром и продажи российских автомобилей. Кроме того, в правительстве полагают, что нововведение затронет небольшое число россиян: многие покупают машины мощностью менее 160 лошадиных сил, те же, кто могут позволить себе более мощное авто, смогут купить его и с учетом нового утильсбора.

Но эксперты отмечают, что реформа создает риски падения продаж автомобилей. Также, по их мнению, отсутствие здоровой конкуренции не даст импульса к развитию и лишь навредит российскому автопрому.