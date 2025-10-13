Вместо Audi и Mercedes: в РФ началась сертификация дорогого седана Hongqi L1

По информации "Китайских автомобилей", в России ведется сертификация седана Hongqi L1, известного также как Guoya - это самая дорогая модель в линейке китайского премиум-бренда.

Hongqi L1 был представлен на Пекинском автосалоне весной 2024 года. Длина автомобиля составляет 5353 мм при колесной базе 3260 мм. Для сравнения, у лонг-версии S-Class эти параметры равны 5320 мм и 3216 мм. Aurus Senat более габаритен: 5360 мм и 3330 мм.

Салон в Китае предлагается в двух вариациях: со сплошным задним диваном либо с раздельными креслами и массивным подлокотником-холодильником между ними.

Обе доступные силовые установки - гибридные. В базовой версии установлен V6 3,0 литра мощностью 394 л.с., также доступен битурбо V8 4,0 с отдачей 490 л.с.

Трансмиссия - 8-диапазонный "автомат", привод - полный. Базовая версия комплектуется турбомотором V6 3.0 мощностью 394 л.с., а у второго варианта под капотом располагается двигатель V8 4.0, который развивает 490 л.с.

Цены на Hongqi L1 составляют 1 400 000 и 1 860 000 юаней - около 16 и 21,1 млн рублей. В России стоимость автомобиля при нынешней ставке утильсбора составила бы минимум 35 млн рублей.

О сроках вывода Hongqi L1 на наш рынок пока ничего не сообщается, но ранее в компании анонсировали эту модель на 2025 год.