В РФ на продажу завезли компактный электромобиль из Китая

В России на продажу завезли компактный электромобиль из Китая, которую сравнивают с легендарной «Окой». История могла бы сложиться иначе: в середине 2000-х АвтоВАЗ разрабатывал преемника «Оки» — проект ВАЗ-1121. Концерт собирался выпускать до 100 тыс. машин в год по цене около $5 тыс.

Однако проект заморозили, но перед этим пытались наладить производство то на КамАЗе, то на СеАЗе. А между тем в Китае наладили выпуск компактных городских автомобилей. Теперь одна из таких моделей — электрическая FAW Bestune Xiaoma (или Bestune Pony) — добралась до нашей. Интересно, что китайский завод FAW когда-то строили советские инженеры.

Эта малютка даже меньше советской «Оки»: в длину всего 3 метра. Она оснащена электромотором мощностью от 27 до 41 л. с. и имеет запас хода от 170 до 222 км. Привод — задний, коробка — автоматическая. Салон рассчитан на четырех человек, а в базовой комплектации есть кондиционер и электростеклоподъемники, поясняет канал «Автовод со стажем».

В России цена китайскую «Оку» начинается от 850 тыс. рублей. Это делает ее конкурентом Lada Granta в самой бюджетной комплектации. Эксперты считают, что несмотря на малое количество зарядных станций для электрокаров, Bestune Pony имеет все шансы занять пустующую нишу компактных малолитражек, которую отечественный автопром игнорирует почти два десятилетия.

