Миронов предложил установить льготный проезд для студентов по всей стране

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предлагает разработать единую транспортную карту для учащихся вузов и колледжей, которую можно будет использовать для льготного проезда по всей стране.

"У студентов должны быть единые льготы на проезд в городском, пригородном транспорте по всей стране. Реализовать такой подход можно с помощью единой транспортной карты для учащихся вузов и колледжей. Она должна предусматривать скидку на проезд в общественном транспорте не менее 50%. Такие предложения сейчас разрабатывает наша фракция, мы направим их в правительство", - сказал Миронов ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время льготы на проезд для студентов работают только внутри регионов и могут отличаться в зависимости от субъекта РФ.