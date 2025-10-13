BYD прекратит выпуск модели Song Plus

Производство кроссовера BYD Song Plus завершится в Китае, сообщает портал carnewschina.com. Автомобиль был представлен в 2021 году. За время выпуска он разошелся тиражом более 1,57 миллиона единиц по всему миру.

© Газета.Ru

Отмечается, что прямым преемником Song Plus станет модель Sealion 06, которую выпустили в июле 2025 года.

Автомобиль Sealion 06 доступен в двух модификациях: полностью электрической (EV) и гибридной (DM-i).

В первом случае автомобиль будет приводиться в движение электромотором мощностью 241 л.с. или 228 л.с. Двухмоторной модификации положен электродвигатель мощностью 148 л.с. спереди и двигатель 245 л. с. на задней оси. Гибридная версия оборудована 1,5-литровым бензиновым мотором и электродвигателем. Суммарная мощность — 215 л.с.

В салоне кроссовера установлена цифровая приборная панель, мультируль и беспроводная зарядка для смартфонов.

Автомобиль оснащен фирменной интеллектуальной системой помощи при вождении God's Eye («Глаз Бога»). Она включает в себя 12 камер, 5 радаров миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковых датчиков. Система может обеспечить полностью автономный пробег на скорости до 130 км/ч без участия водителя.

Габариты Sealion 06 составляют 4810 х 1920 х 1675 мм при колёсной базе 2820 мм.

