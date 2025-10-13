Nissan подтвердил возвращение Xterra в 2028 году

Кристиан Менье, председатель Nissan Americas, в интервью Bloomberg подтвердил возвращение внедорожника Xterra, запланированное на 2028 год.

Производство модели начнется на заводе в Кантоне, штат Миссисипи, известном сборкой пикапа Frontier.

Xterra будет оснащен гибридной силовой установкой на базе V6, подробности о мощности пока не разглашены, но она будет сбалансирована между производительностью и топливной эффективностью.

Также планируется версия с возможностью работы на электротяге на расстоянии около 120 км. Внедорожник будет построен на той же рамной платформе, что и Frontier.

Xterra займет нишу компактной альтернативы Armada, стартовая цена которой составляет $61 030 для модели 2026 года. Ожидается, что цена нового Xterra будет больше начальной для Frontier ($33 845), но ниже базовой Armada.

В апреле на Нью-Йоркском автосалоне старший вице-президент Nissan Americas Понз Пандикутира объявил о возвращении модели. Подтверждение поступило на дилерской конференции в Лас-Вегасе, где также были изложены планы по выпуску 20 новых или обновленных моделей к весне 2027 года.

Возвращение Xterra является частью стратегии захвата доли рынка внедорожников на раме, где он будет конкурировать с Toyota 4Runner и Ford Bronco.