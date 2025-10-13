В России разработали беспилотный трактор

В России разработан автономный трактор. Об этом сообщает Telegram-канал Минтранса России.

© Газета.Ru

«Система помогает разгрузить водителя: вместо «слежки» за дорогой он задает нужные параметры движения на планшете и концентрируется только на работе оборудования», — сообщает канал.

Отмечается, что российская разработка успешно прошла тесты и в перспективе заменит иностранные аналоги на 10-15 тысячах машин ежегодно.

До этого сообщалось, что автозавод «КамАЗ» представил автономный грузовик «Маяк-2» — седельный тягач КАМАЗ-54901 новейшего поколения К5 на форуме «Беспилотные системы: технологии будущего».

«В состав бортового оборудования ВАТС (высокоавтоматизированного транспортного средства) входит основной вычислительный блок автоматизированной системы управления движением (АСУД), а также модули машинного зрения, видеонаблюдения, лидарного зрения, радарного зрения, высокоточной инерциальной навигации, спутниковой навигации, связи и устройство записи информации «черный ящик», — сообщает пресс-служба бренда.

Ранее сообщалось, что к 2030 году на дорогах России появится 1,7 тысячи беспилотных авто.