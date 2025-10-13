В Москве обкатывают электробус «Газель e-City» в новой версии

У последней модели, по сравнению с предыдущей, отсутствуют три складных сидения на накопительной площадке. Вероятно, это сделано для того, чтобы исключить возможность занятия сидячими пассажирами места, предназначенного для инвалидных колясок и велосипедов.

К середине текущего года парк электробусов в Москве насчитывал свыше 2400 единиц. Все транспортные средства относятся к большому классу. Вместе с тем, есть планы расширения ассортимента: сейчас в тестовом режиме в столице эксплуатируются сочлененные электробусы-«гармошки» и компактные «Газели e-City».

Вероятно, это сделано для того, чтобы исключить возможность занятия сидячими пассажирами места, предназначенного для инвалидных колясок и велосипедов. В салоне осталось 10 посадочных мест (не считая водительского), а еще четыре человека могут ехать стоя, сообщается в издании «За рулем».

