В России прошла премьера CNG-версий Lada Aura и Iskra

В Санкт-Петербурге в рамках международного газового форума состоялась презентация линейки битопливных автомобилей Lada.

© Российская Газета

В числе новинок - CNG-модификации Lada Aura и Lada Iskra.

Автомобили подготовлены тольяттинской компанией "АТС Авто" как в кооперации с АвтоВАЗом, так и в рамках собственных компетенций.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что фирма начала сотрудничество с Haval и выпустила Jolion CNG.

О технических спецификациях Lada на природном газе ничего не сообщается. Как правило, баллоны, изготовленные из композита или металла, устанавливаются в нишу запасного колеса, но в случае с Lada Largus CNG они могут быть размещены под днищем авто. Такие варианты компоновки позволяют сохранять полезный объем багажника.

Основной профиль "АТС Авто" - установка ГБО для работы на метане, но не так давно завершена разработка Lada Granta на пропане.