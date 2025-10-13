Стоимость проезда по МСД проиндексировали

Начиная с сегодняшнего дня, 13 октября, проиндексирована стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру на три рубля - с 7 до 10 рублей за участок. Оплачивать проезд по-прежнему нужно только в критически загруженные часы по будням - с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00. Цена транзитного проезда, который сейчас стоит 950 рублей, не меняется.

© Российская Газета

В департаменте транспорта отметили, что проезд останется бесплатным 70 процентов времени суток в будни, а также в выходные и праздники. При этом напомнили, что проезд будет считаться платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. А если, например, машина заехала в 06.55, а выехала в 07.30 или заехала в 10.55, а выехала в 11.30, то проезд будет бесплатным.

Проезд остается платным только в часы пик по будням

Оплачивать проезд автомобилисты будут как прежде. Останавливаться для этого в пути по трассе нигде не нужно. Стоимость всех совершенных за сутки проездов по МСД суммируется, после чего в течение 5 дней выставляется единый платеж за все проезды по трассе за день. Оплачивать проезд лучше всего на сайте msd.mos.ru, через приложение "Парковки России", на Госуслугах, в приложениях "Яндекс Карты" и "Навигатор", а также в приложениях банков, где указаны данные об автомобиле.

Автоэксперт и руководитель экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский сам пользуется МСД, считая его привлекательнее и ТТК, и Садового кольца. Он признается, что удивлен низкой ценой за километр качественной дороги: "МСД - самый протяженный в России скоростной диаметр, длиной 68 км.

Он позволяет пересечь город за минимальное количество времени, причем большая часть времени - бесплатная. Тарифы на МСД пришлось ввести из-за роста популярности трассы у москвичей, когда ее загруженность выросла в часы пик до 6-7 баллов, то есть автовладельцы ехали со средней скоростью 48 км/ч. Сейчас скорость по ней достигает 80-90 км/ч. Даже если проехать в платное время семь или все девять участков, то заплатить придется меньше ста рублей, и это нормально. Для сравнения, проезд по проспекту Багратиона - Северному дублеру Кутузовского проспекта, протяженность которого всего 10 км, стоит 690 рублей".