Каким будет новый Audi SQ9

Пару дней назад были опубликованы первые шпионские фотографии самой мощной версии будущего флагманского кроссовера Audi, благодаря которым у нас есть возможность составить практически полное представление о его внешнем виде.

В настоящее время флагманским кроссовером (как минимум, самым дорогим) можно считать Audi Q8, который был официально представлен летом 2018 года, а в начале осени 2023 года получил рестайлинг. При этом он не самый крупный в гамме: «младший» Q7 превосходит его по длине (5072 против 4992 мм),хотя и немного уступает по ширине (1970 против 1995 мм) и высоте (1690 против 1697 мм), а самым большим по всем параметрам является предназначенный для китайского рынка Q6 (5099 x 2014 x 1784 мм). Сейчас же немецкий автопроизводитель готовит полноценный флагманский кроссовер с новым для бренда индексом Q9, который должен превзойти всех вышеупомянутых как по размерам, так и по стоимости.

Ранее мы уже делали рендеры обычного Q9, а на днях были опубликованы фотографии прототипов топовой модификации с индексом SQ9. Кроссовер будет представлять из себя удлинённую версию будущего Q7/SQ7. Здесь аналогичная «двухэтажная» передняя оптика с узкими сегментами светодиодных габаритов/поворотников вдоль кромки капота и почти квадратными блоками основного света, встроенными в бампер. У паркетника крупная решётка радиатора, отделка которой будет различаться в зависимости от модификации. Боковины сделаны округлыми и лишены резких выштамповок, а дверные ручки расположены на подоконной линии. Q9/SQ9 получит фонари с «клыками» в новом стиле марки, похожие ранее мы видели на новом семействе A6 и компактном паркетнике Q3. Отличительной особенностью флагманского кроссовера в целом станет перенесённая на бампер ниша номерного знака, а топовой версии SQ9 в частности — оригинальное оформление заднего бампера с четырьмя патрубками выхлопной системы под ним и свои колёсные диски.

Как и грядущий Q7 третьтего поколения, новый Q9/SQ9 будет построен на платформе Premium Platform Combustion (PPC), являющейся дальнейшим развитием платформ MLB и MLB Evo. Ожидается, что под капотом у топовой версии будет установлен битурбированный бензиновый 4.0 V8, мощность которого оставит более 600 л.с. Для сравнения, его основные конкуренты BMW X7 M60i xDrive и Mercedes-AMG GLS 63 располагают мощностью в 530 и 612 л.с. соответственно (у первого также есть эксклюзивная версия Alpina XB7 от придворного тюнинг-ателье, располагающая 621 л.с.).

Премьера нового флагманского кроссовера Audi состоится в следующем году. Между тем, немецкая компания готовит новый крутой внедорожник, который должен будет составить конкуренцию Mercedes-Benz G-класса.