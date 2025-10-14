В РФ продают абсолютно новый "Москвич-2141"

"Российская газета" регулярно изучает предложения на вторичном рынке автомобилей, в числе которых не так часто попадаются настоящие "капсулы времени". Но этот "Москвич-2141" в полнейшей мере соответствует этому определению.

В Московской области на продажу выставили новый "Москвич-2141". И это не преувеличение: пробег автомобиля составляет всего 87 км, а в ПТС вписан один владелец.

"Сорок первый" был выпущен в 1998 году. Продавец уверяет, что все 27 лет "Москвич" провел в отапливаемом гараже. Непосредственно перед продажей было проведено полное техобслуживание и комплексная диагностика. Теперь автомобиль "работает как часы".

Автомобиль оснащен 76-сильным двигателем 1,6 литра и 5-ступенчатой МКПП, привод передний.

Объявление было размещено на нескольких площадках, и в зависимости от этого варьируется цена "Москвича-2141": 790 и 810 тысяч рублей.

Это на несколько сотен тысяч дороже, чем просят за 30-летний "Москвич-2141" красного цвета с пробегом 3,6 тысячи км.