Автошколу привлекли к ответственности за взятки в Новосибирске

Ленинский районный суд рассмотрел административное дело в отношении директора одной из школ по вождению Новосибирска. По информации суда руководителя автошколы обвиняли в даче взятки инспектору ГАИ. С июня 2019 года по март 2024 года женщина передала полицейскому в общей сумме 630 тысяч рублей.

«После получения денежных средств инспектор ГИБДД оказывал общее покровительство и попустительство по службе в пользу автошколы, а именно рекомендовал данную автошколу как образовательное учреждение лицам, которые обращались к нему, как к должностному лицу, за консультацией о выборе образовательного учреждения», — сообщили в суде.

Также полицейский помогал ученикам успешно сдавать практический экзамен. Курсанты автошколы проезжали по заранее согласованному маршруту с благоприятной дорожной обстановкой.

«Данные действия инспектора влекли формирование положительной репутации автошколы и ее директора среди неопределённого круга потенциальных клиентов и увеличивали прибыль автошколы от предпринимательской деятельности», — уточняют в ведомстве.

В судебном заседании директор автошколы вину признала в полном объёме и просила назначить минимальное наказание. Суд постановил выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

