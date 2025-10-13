АвтоВАЗ снял вопрос, когда Lada Niva Legend c мотором 1,7 литра покинет конвейер

Классическая Lada Niva Legend в 2026 году получит новый двигатель. Об этом "Известиям" сообщил руководитель продуктового маркетинга АвтоВАЗа Сергей Корниенко.

По его словам, модернизированная версия внедорожника выйдет с восьмиклапанным двигателем объемом 1,8 литра мощностью 90 л.с. Новый мотор заменит нынешний 1,7-литровый агрегат, который будет снят с производства.

Представитель компании также отметил, что обновление не ограничится заменой силового агрегата: внедорожник получит и другие значительные изменения, однако подробности о них на АвтоВАЗе пока не раскрывают.

В конце ноября АвтоВАЗ начнет продажи Lada Niva Travel с рестайлинговой внешностью и аналогичным двигателем 1,8 литра на 90 сил.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России в продаже появилась Lada Niva Legend за 3 млн рублей - автомобиль выпущен в 1998 году, но находится в абсолютно новом состоянии.