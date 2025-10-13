Грозит ли марке Chery уход из РФ

На фоне сообщений о возможном уходе Chery из России к 2027 году из-за выхода на Гонконгскую биржу и необходимости соблюдать санкционные ограничения эксперты считают, что китайский бренд, скорее всего, не покинет российский рынок полностью, а изменит форму присутствия. Аналогичная ситуация уже произошла в Иране, где компания продолжает работу под местными марками.

© Российская Газета

После введения санкций Chery официально прекратила прямые операции в Иране, однако ее автомобили до сих пор продаются под суббрендами MVM, Fownix, Xtrim, Lucano и Ecoda. Фактически это модели Chery, Exeed, Omoda и Jaecoo, локализованные и адаптированные под местный рынок.

Главный редактор агентства Charkhan Мохаммад Саид Бахмани в беседе с сайтом "Китайские автомобили" подтвердил, что Chery работает через иранские компании и CKD-сборку, с долей локализации от 20 до 50%.

Его коллега из Khodrobank Мохсен Алетаха отметил, что благодаря этой схеме Chery остается одним из самых продаваемых иностранных брендов Ирана, несмотря на санкции. По его словам, только в прошлом году в стране было реализовано более 140 тысяч автомобилей, построенных на базе моделей Chery.

Иранский опыт показывает: уход бренда с рынка не означает полного исчезновения. Chery продолжит присутствовать под другими названиями, а дилерская сеть и поставки будут сохранены через партнеров. Аналогичный сценарий может быть реализован и в России.

Тем более что доля российского рынка для Chery критически важна. По данным компании, в 2024 году Россия обеспечила 25,5% выручки концерна, а в 2023-м - около 17,7%.

Уже сейчас для суббрендов зарегистрированы резервные имена Esteo, Jeland, Votour и Onives.