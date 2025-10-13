Renault R5 Turbo 3E вновь отсылает к золотым дням ралли, но делает это бесшумно

Сегодня в линейке Renault нет ни одной «заряженной» модели, но компания всё ещё способна на безумные поступки — например, создать R5 Turbo 3E: полностью электрический хот-хэтч ограниченной серии, передающий дух легендарных «восьмидесятых».

© Carakoom

Впервые он выехал на публику во время исторического ралли Tour de Corse на Корсике, где показал свои дымные заносы и быстрые старты. Но внимание публики привлекла не только его внешность — а почти полное отсутствие звука.

Выступление приурочили к 40-летию победы Жана Раньотти в Tour de Corse 1985 года за рулём легендарного Maxi 5 Turbo. Новый прототип получил окраску в стиле той машины — сочетание синего с белыми и красными акцентами, подчёркивающими угловатый силуэт R5 Turbo 3E.

За руль сел посол Renault Жюльен Сонье, который участвовал в том же ралли на оригинальном среднемоторном R5.

«Это настоящий зверь ралли», — сказал он. «Ускорение поражает — тяга не пропадает даже на высокой скорости, тормоза мощные, но легко дозируются, а дрифт получается зрелищным и полностью контролируемым».

Две опытные машины прибыли на Корсику для окончательной доводки перед серийным выпуском, запланированным на 2027 год. Помимо раллийной трассы, электрокар показал свою манёвренность и на набережной Кальви — Сонье исполнил серию 180- и 360-градусных разворотов, демонстрируя задний привод, компактность и гидравлический ручник.

Однако под визг шин и звон гравия практически не было слышно никакого звука мотора.

R5 Turbo 3E — это не просто «горячая» версия серийного R5 E-Tech, а совершенно новый автомобиль, созданный совместно с Alpine. Широкий кузов, агрессивная оптика и характерные линии перекликаются с классикой 80-х, но при этом выглядят современно.

Под кузовом — алюминиевая рама и углепластиковая надстройка. Силовая установка состоит из двух электромоторов на задней оси с суммарной мощностью 555 л.с. (408 кВт), что позволяет ускоряться до 100 км/ч менее чем за 3,5 секунды.

Подвеска — двойные поперечные рычаги, распределение веса — почти идеальное, 43/57. Аккумулятор ёмкостью 70 кВт·ч обеспечивает запас хода более 400 км по циклу WLTP и заряжается с 15 до 80% всего за 15 минут.

С 2027 по 2029 год Renault выпустит 1980 экземпляров R5 Turbo 3E — отсылка к году рождения оригинала. Почти тысяча машин уже забронирована.

Цена — 160 000 евро (примерно 15 млн рублей по текущему курсу). Автомобиль будет продаваться в Европе, Великобритании, на Ближнем Востоке, в Японии и Австралии.

С начала 2026 года покупатели смогут заказать индивидуальную отделку — от исторических раллийных раскрасок до сдержанных версий в духе «джентльмен-драйвера». Интерьер также можно будет персонализировать, выбрав материалы и цветовые комбинации.

Окончательные характеристики объявят в первой половине 2027 года, перед стартом поставок.

Руководитель проекта Renault 5 Turbo 3E Микаэль Грожан отметил:

«Этот проект вызвал невероятный отклик — и внутри компании, и среди публики. За первые три дня мы получили 500 заявок! Впереди следующий этап — представить клиентам нашу программу персонализации, и она обещает быть очень интересной».

В Renault также намекнули, что за R5 Turbo 3E могут последовать другие лимитированные модели, вдохновлённые ключевыми моментами истории марки.