Все автобусные остановки в РФ планируют перевести на новый ГОСТ

Российским дорожным научно-исследовательским институтом (РосдорНИИ) по заказу «Росавтодора» разработал новый ГОСТ, в соответствие с которым все новые остановки общественного транспорта должны будут комплектоваться системой отопления, кондиционерами, зарядками и точками доступа Wi-Fi.

Как сообщает издание «Коммерсант», этот новый единый национальный стандарт должен заменить собой уже устаревшие нормативы, действующие с 2003 года. ГОСТ разделит остановки по пассажиропотоку на базовые (до 100 человек в сутки), улучшенные (до 500 человек) и расширенные (более 500 человек). Для двух последних категорий также потребуется установить электронные табло с информацией о прибытии транспорта.

«Как правило, с выходом новых стандартов существующие объекты приводятся в соответствие с новыми требованиями при проведении работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию», — отметили в РосдорНИИ.

