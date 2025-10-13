Названы цены на новый Zeekr 001

Бренд Zeekr представил в Китае обновленную версию своего электрического лифтбека 001, который стал более мощным и технологически продвинутым, а также получил систему сверхбыстрой зарядки. Ранее сообщалось, что машины начали поступать дилерам в КНР.

Несмотря на многочисленные технические улучшения, цена на модель увеличилась незначительно. Так, по информации портала CarNewsChina, если ранее начальная версия стоила 259 тысяч юаней (примерно 2,94 миллиона рублей), то теперь она начинается с 269 800 юаней (около 3 миллионов рублей), не учитывая скидок, акций и специальных предложений.

Одинаковая цена установлена для базовых версий одно- и двухмоторных моделей. Первая оснащена двигателем мощностью 503 лошадиные силы и батареей на 103 киловатта. Вторая модель значительно мощнее (925 л.с.).

Топовые версии предлагаются исключительно с двумя силовыми агрегатами, имеют аккумулятор на 103 кВт⋅ч и дальность хода от 730 до 762 километров. Наиболее насыщенная комплектация стоит 329 800 юаней (примерно 3,75 миллиона рублей).

Благодаря новой 900-вольтовой архитектуре силовая система Zeekr 001 способна выдерживать высокие зарядные токи, что позволяет заряжать батареи с 10 до 80% всего за 7-10 минут.

После рестайлинга габариты Zeekr 001 остались прежними, но электрокар получил обновленный передний бампер и модернизированные световые приборы. Пятидверная модель будет оснащена пневмоподвеской, которая увеличит дорожный просвет до 206 миллиметров.

