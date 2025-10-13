Запас прочности: дорожные испытания Lada Iskra сняли на видео

АвтоВАЗ раскрыл подробности о дорожных испытаниях Lada Iskra, которые проводились до запуска автомобиля в серийное производство. В тестах принимали участие несколько десятков автомобилей.

© Российская Газета

Тесты проходили на "бесконечном" полигоне АвтоВАЗа - автомобиль может двигаться на максимальной скорости, пока не закончится бензин. Также здесь воссоздано множество дорожных условий: брусчатка, неровности, каменистые и грунтовые покрытия.

Суммарный объем полигонных тестов составил 150 000 км - он моделирует пробег в 1,5 раза превышающий гарантийный.

На АвтоВАЗе подчеркнули, что Lada Iskra - первая модель в истории марки, которая прошла такое количество испытаний (включая стендовые, виртуальные и другие - прим. "РГ"). Серьезных отказов, которые бы привели к обездвиживанию автомобиля, специалисты завода не фиксировали: отлично показали себя платформа, силовой агрегат, кузов.