Новую Toyota Corolla сняли на фото без камуфляжа

Компания Toyota анонсировала список премьер для Japan Mobility Show, стартующего в конце октября. В списке премьер - новая Corolla.

Предполагается, что пока представленный на тизерах автомобиль - концептуальная версия популярной модели. Однако наличие зеркал заднего вида говорит о том, что концепт максимально близок к серийной версии.

Никаких официальных подробностей о грядущей премьере "Тойота" не предоставила. Можно предположить, что в конце октября автопроизводитель покажет электрическую альтернативу Corolla, на что определенно намекает оформление передней части, не имеющей решетки радиатора.

Тем не менее пока невозможно представить, что Toyota готова выпускать лишь электрическую "Короллу".

Вместе с прототипом Toyota Corolla на Japan Mobility Show будут представлены концепты кросс-фастбека суббренда Century и 6-колесный минивэн Lexus.