Haval H3 прошел обновление для России и даже не подорожал

С передним приводом модель стоит от 2 549 000 ₽, то есть формально обновление сделало машину даже дешевле: вариант прошлого модельного года предлагается минимум за 2 649 000 ₽. Но, учитывая действующие сейчас скидки, приобрести дореформенный вариант реально за 2 499 000 ₽.

С полным приводом ситуация интереснее: за комплектацию Tech+ дилеры сейчас просят от 3 199 000 ₽, и после смены модельного года стоимость останется прежней. Но вдобавок появилась более скромная комплектация Premium за 2 899 000 ₽.

Что касается непосредственно обновлений, то медиасистема отныне оснащена сервисами Яндекс Авто — это Навигатор, Музыка и Книги. Также появился фирменный голосовой помощник, а прошику головного устройства отныне можно выполнить удалённо.

В России ранее озвучили цены на Haval H9 2025 года. Стоимость обновлённой модели соответствует уровню ценам прошлогодней версии, но покупателей получили возможность сэкономить.