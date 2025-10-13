Между дилерами Lada и Belgee в Беларуси снова начались ценовые войны

В Республике Беларусь цены на Lada Vesta и Belgee S50 практически сравнялись: теперь разница между седанами составляет менее 20 тысяч рублей.

Как сообщает издание Quto, белорусские дилеры Lada снизили стоимость семейства Vesta: с учетом дисконта базовую версию модели теперь можно приобрести за 48 900 белорусских рублей (около 1,33 млн рублей). Ранее автомобиль стоил 50 700 белорусских рублей (1,37 млн рублей).

В ответ дилеры Belgee пересмотрели цены на локально выпускаемый седан S50 - копию Geely Emgrand. Теперь он стоит 49 900 белорусских рублей (примерно 1,35 млн рублей).

Таким образом, между двумя марками начался новый этап ценовой конкуренции, заключает издание.

Belgee S50 с сентября 2025 года официально представлен на российском рынке. Цена на новинку стартует от 1,85 млн рублей. Ценовой диапазон Lada Vesta в РФ - от 1,24 до 1,96 млн рублей. При этом "Веста" также представлена в кросс-версии и в кузове типа универсал, что увеличивает ее конкурентное преимущество.