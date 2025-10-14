Производителей обяжут поставлять запчасти в течение срока службы техники

Вся сложная техника, поставляемая на российский рынок, должна быть обеспечена технической документацией по ее обслуживанию и запчастями на весь срок ее эксплуатации. Такой законопроект внесен в Госдуму. На него получен положительный отзыв правительства, с некоторыми коррективами.

© Российская Газета

Как только крупные автоконцерны покинули наш рынок, случилось несколько неприятных моментов для автовладельцев. На некоторые присутствующие на рынке машины были заблокированы доступы к базам данных и документам об обслуживании авто. В итоге купленный несколько лет назад Mercedes просто не мог пройти техобслуживание. Ведь российский сервис должен иметь такую документацию и знать, как решать те или иные проблемы с машиной. О поставках запчастей и говорить не приходится. Они завозятся по параллельному импорту. А сколько их ждать, никто не знает.

Более того, китайский автопром, который стал неожиданно популярным в России, вообще не имеет привычки предоставлять инструкции по обслуживанию машин. Зато хлынувшие на рынок новые марки и модели машин часто снимаются как с поставок, так и с производства. Модельный ряд обновляется очень быстро. Но что делать тем, кто купил машину три года назад, а парк обновился и запчастей для той модели уже днем с огнем не сыскать?

Именно для устранения этих перекосов и разработаны поправки в закон о защите прав потребителя. В них говорится, что изготовитель обязан обеспечить возможность использования товара в течение его срока службы. Для этой цели он обеспечивает ремонт и техническое обслуживание товара, а также выпуск и поставку в торговые и ремонтные организации, а также иным операторам рынка в необходимых для ремонта и технического обслуживания объеме и ассортименте запасных частей и технической документации в течение срока производства товара и после снятия его с производства в течение срока службы товара, а при отсутствии такого срока в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю.

Это очень важные поправки. И касаются они не только автомобилистов. Но и приобретателей, например, микроволновок, роботопылесов, телевизоров и прочей техники.

Но мы вернемся к автомобилям. Как пояснил гендиректор испытательной лаборатории "УслугиАвто" Юрий Пароменко, инициатива хорошая, давно это надо было сделать. Пока мы стали заложниками санкций. Но сервисы должны знать, как обслуживать ту или иную технику.

Изготовитель продал автомобиль. Покупатель заплатил. Но он купил не только авто, но и обслуживание в течение срока эксплуатации. И государство правильно делает, что собирается обеспечить это условие. Ушел дилер с рынка, но оставил инструкцию по эксплуатации. Что заливать, куда нажимать. Это правила хорошего тона.

Он напомнил о компании John Deere, которая поставляла в Россию тракторную технику. Сменить масло в тракторе - технически не сложно. Но даже после этой процедуры он не заведется, поскольку надо подключить компьютер и указать в программном обеспечении, что ТО пройдено. А взаимодействие с этой базой данных отключено. Каждая страна начинает санкции вводить, но страдают обычные граждане - пользователи техники.

По словам автоэксперта Игоря Моржаретто, такая практика существует в большинстве стран мира. Это здорово, если она будет применяться у нас. Но как к этому отнесутся китайские производители. У них в национальном законодательстве такого требования нет. Будут ли они приспосабливаться под наши условия, особенно если учесть, что даже для Европы они такого не делали.

Надо сказать, что правительство указало на то, что проект необходимо отредактировать. Так, в нем указаны некие "операторы рынка". Но в отечественном законодательстве такого термина нет. Поэтому правительство поддерживает законопроект, с условием его доработки.