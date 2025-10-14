Возвращение дизельгейта: Mercedes, Ford, Peugeot, Nissan и Renault вызвали в суд

Прокуратура Великобритании обвиняет ряд автопроизводителей в мошенничестве во время тестов на объём выбросов вредных веществ дизельных двигателей.

© Колеса.ру

Громкий скандал в автомобильном мире, получивший название «дизельгейт», стартовал ещё в 2015 году: тогда в эпицентре оказался немецкий концерн Volkswagen, изначально расследования велись в Штатах, позже подключились и другие страны. Напомним, регуляторы предъявили автопроизводителю обвинения в намеренном искажении сведений о реальном объёме выбросов вредных веществ от ряда дизельных двигателей, которыми оснащались машины марок, входящих в состав концерна VW. Для этого использовалось специальное ПО.

Изначально производитель отрицал обвинения, но позже всё же признал вину в том, что использовал специальное программное обеспечение, чтобы занижать показатели уровня выбросов вредных веществ на тестах. В итоге немецкому концерну пришлось выплатить миллиардные штрафы и компенсации, а также отправить автомобили на перепрошивку ПО.

Позже к процессу «подтянули» и другие компании, в том числе FCA. Напомним, Fiat Chrysler Automobiles – это старое название, которое не используется, после того как концерн объединился с PSA, образовав автогигант Stellantis (под обвинение попали Jeep Grand Cherokee и пикапы Ram 1500, выпущенные в 2014-2015 годах). Позже появилась информация «о причастности» BMW X3, который сходил с конвейера в 2010-2014 годах.

Теперь, судя по всему, дизельгейт возвращается: прокуратура Великобритании предъявила аналогичные обвинения в использовании «устройств контроля выбросов» нескольким производителям – Mercedes-Benz, Ford, Citroen, Peugeot, Nissan и Renault. Как сообщает Reuters, компании в суде заявляют о невиновности и настаивают на том, что претензии «в корне ошибочны».

В информационном агентстве назвали новое дело «одним из крупнейших массовых судебных процессов в истории английского права». Известно, что сейчас на компенсации от производителей рассчитывают владельцы около 1,6 млн автомобилей указанных марок, которые были выпущены в период с 2012 по 2017 годы (какие именно модели попали под следствие, не сообщается).

Юристы истцов утверждают, что выбросы опасных веществ были намного выше, когда автомобили с дизельными двигателями находились в пути, причём в некоторых случаях их объём превышал допустимые нормы в 12 раз. Производители же настаивают на том, что существуют обоснованные причины, по которым системы контроля выбросов откалиброваны таким образом, чтобы работать по-разному в определённых условиях.

Ожидается, что решение по новому массовому судебному процессу будет принято не раньше осени 2026 года. Отмечается, что решение суда будет иметь обязательную силу и в отношении аналогичных исков к другим производителям: в этом списке числятся Opel и Vauxhall, принадлежащие концерну Stellantis, а также BMW.