Автопроизводителей обяжут предоставлять техдокументы на свои машины

Правительство одобрило закон о предоставлении техдокументов на иномарки. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, согласно которому производители сложной техники, в том числе автомобилей, будут обязаны предоставлять в торговые и обслуживающим организации техническую информацию о моделях.

Авторы документа отмечают, что бизнес-модель китайских производителей автомобилей не подразумевает передачу необходимых данных, в том числе для ремонта и обслуживания, в автоматическом режиме.

«В связи с этим представляется целесообразным дополнить статью 6 ФЗ "О защите прав потребителей" обязательство изготовителя товара поставлять не только необходимые для ремонта и технического обслуживания запасные части, но и необходимую для них техническую документацию, и не только торговым и ремонтным организациям, но и иным участникам рынка, обеспечивающим техническое обслуживание», — говорится в пояснительной записке к поправкам.

Предполагается, что такой подход позволит повысит ответственность производителей машин, а также положительно скажется на защите прав автомобилистов.

Согласно поправкам, компании должны рассекретить данные, необходимые для диагностики транспортных средств, информацию, которая необходима для технического обслуживания и ремонта. При этом сведения необходимо регулярно актуализировать.