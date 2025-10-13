Haval задумался о производстве брутального Tank 300 в России

В недалёком будущем на территории России могут локализовать производство китайских рамных внедорожников. Предполагается, что сборку могут наладить на заводе «Автотор» в Калининградской области, а концерн Haval уже приступил к необходимым для сертификации автомобиля испытаниям.

На сегодняшний день на российском рынке представлены собранные в Китае машины. Ранее в компании планировали наладить выпуск вездеходов на собственной площадке в Тульской области, но до реализации проекта так и не дошло.

По предварительным данным, в Калининградской области будут собирать внедорожники с моторами мощностью от 216 до 238 сил, привод — полный. Никаких дополнительных подробностей, в том числе и о сроках запуска производства, пока нет.

Напомним, пятиместный автомобиль в движение приводит 2,0-литровый мотор на 220 сил и 380 Нм крутящего момента, в связке с которым работает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия. В зависимости от версии, модель доступна с полным приводом Part-Time с жёстко подключаемой передней осью, либо с многодисковой муфтой.

Цены на Tank 300 на российском рынке начинаются от 4 049 000 рублей.