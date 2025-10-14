АЗС в Германии запретят повышать цены чаще одного раза в день

Федеральные земли Германии хотят запретить автозаправкам повышать цены на топливо более одного раза в день. Сейчас, по данным немецкого антикартельного ведомства, цены на заправках меняются в среднем 18 раз день.

"В некоторые дни цены корректируются более 30 раз, то есть в среднем одно изменение каждые 30 минут", - говорит представитель ведомства.

Водители в результате не могут понять, когда им выгоднее заправляться. Более того, как утверждает портал Benzinpreis.de, заправки, манипулируя ценами, намеренно вводят граждан в заблуждение. Они снижают цену до очень привлекательной, что тут же отражается в специальных мобильных приложениях, которыми пользуются водители, а затем, буквально через несколько минут, вновь ее повышают.

По данным портала, этот трюк, чтобы заманить к себе клиентов, применяют около 80 процентов немецких АЗС. Только за одну неделю в мае этого года портал зафиксировал 95 000 случаев такого краткосрочного снижения цен. При этом стоимость оставалась низкой менее чем 15 минут, а в 3500 случаях снижалась и вовсе лишь на 5 минут.

В антикартельном ведомстве также отмечают, что за последние годы явление приобрело огромный масштаб. В 2014 году цены на заправках менялись 3-4 раза в день, а сейчас практически каждый час. При этом ценовые манипуляции обманывают не только покупателей, но и власти, поскольку сниженная даже на 5 минут цена на бензин попадает в отчеты для надзорных органов и искажает истинную картину рынка.

Теперь власти федеральных земель по инициативе правительства Баден-Вюртемберга хотят разрешить заправкам повышать цены на бензин только один раз в день - ровно в полдень. Снижать же цены можно будет неограниченное количество раз. По словам авторов инициативы, это даст водителям четкое понимание, когда им выгоднее заправляться. Что интересно, предложение поддерживают и владельцы АЗС: цены, как правило, меняют не они сами, а крупные нефтекомпании, которым принадлежат заправочные сети. Но выслушивать претензии обманутых водителей приходится именно владельцам конкретных заправок на местах.