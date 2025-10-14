В РФ на продажу выставили новую Lada Granta для кольцевых гонок

В ходе мониторинга сайтов объявлений "Российская газета" нашла интересный экземпляр - Lada Granta 2012 года, сконструированную для спортивных соревнований, с пробегом всего 1000 километров. Продавец утверждает, что машина полностью готова для участия в кольцевых гонках и располагает всеми необходимыми сертификатами.

Примечательно, что этот седан создан на базе обычной Granta, но от оригинала у него остались только внешние кузовные панели. Под капотом установлен иной силовой турбоагрегат мощностью более 250 лошадиных сил. Интерьер автомобиля упрощен до минимума: в нем осталось только кресло пилота и силовой каркас, что позволило снизить массу до 1220 килограммов. Коробка передач, подвеска и тормозная система были усилены. Колеса оснащены гоночными "полусликами".

Владелец из Тамбова запрашивает за этот уникальный автомобиль 4 миллиона рублей.

