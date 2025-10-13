Электрокар «АмберАвто А5» снова подорожал

В России изменились цены на обе комплектации седана «АмберАвто А5». Версия Comfort, которая изначально была единственной на старте продаж в феврале прошлого года, теперь предлагается за 2 699 999 рублей. Её стоимость выросла на 84 616 рублей. Более оснащённый Business, представленный вместе с обновлённой версией модели в мае, прибавил ровно 100 тысяч, и теперь за него придётся отдать 2 924 999 рублей.

© «Автотор»

По своим размерам четырёхдверная модель находится в одном классе с известными в России Hyundai Elantra, Volkswagen Jetta и Toyota Corolla.

Стоит напомнить, что «АмберАвто А5» — ребрендированная копия аналогичной китайской модели JMEV Yi. Электроседан оснащён синхронным электродвигателем с постоянными магнитами, который выдает 160 лошадиных сил и 225 Ньютон-метров крутящего момента. Энергию для него поставляет тяговая батарея ёмкостью 60,2 киловатт-часа, обеспечивающая запас хода до 520 километров по методике CLTC.

Даже в базовом исполнении «АмберАвто А5» предлагает внушительный список оборудования. Сюда входят светодиодные фары и фонари, 17-дюймовые легкосплавные диски, сиденья с отделкой из эко-кожи, климат-контроль с одной зоной, круиз-контроль и четыре подушки безопасности. Аудиосистема включает четыре динамика, а для доступа в салон и запуска двигателя используется бесключевая система.

Кроме того, стандартно автомобиль оснащается камерой заднего вида с разметкой, датчиками парковки сзади, электрическим стояночным тормозом и комплексом обогрева для холодного времени года. Этот «зимний пакет» объединяет обогревы наружных зеркал, передних сидений, рулевого колеса и заднего стекла.

Версия Business, которую внешне выдают более крупные 18-дюймовые диски, имеет сиденья с повышенным уровнем комфорта, декоративную подсветку салона, аудиосистему с шестью динамиками и камеру с круговым обзором. Также добавляются шторки безопасности, полка для беспроводной зарядки мобильного устройства, адаптивный круиз-контроль и расширенный комплект ассистентов, помогающих водителю избежать аварии.