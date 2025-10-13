Очень дорогой Hongqi H9 получил мощный двигатель и полный привод

Модель получила название Executive (Restyling) и предлагает покупателям принципиально иной уровень мощности и оснащения. Если ранее самый доступный вариант Deluxe оценивался в 4 777 500 рублей, то цена новинки составляет 9 990 000 рублей.

© Quto.ru

Новая Executive получила полный привод с муфтой, подключающей передние колеса, а также трёхлитровый турбированный двигатель V6, который выдает 326 лошадиных сил. С ним в паре работает классическая восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

Столь значительная разница в цене объясняется не только новой силовой установкой и приводом. За почти 10 миллионов рублей владелец получает пневматическую подвеску, электроприводы для дверей, функцию отсроченного выключения фар «Follow me home» и специальную кнопку, которая одним нажатием переводит заднее пассажирское кресло в комфортный «режим отдыха». Для пассажиров заднего ряда предусмотрена вторая беспроводная зарядку для устройств.

Отделка салона в топовой версии стала еще более роскошной. Здесь использована кожа наппа и алькантара, а привычные алюминиевые декоративные элементы уступили место стильным карбоновым вставкам, сообщают «Автоновости дня».

При этом вся базовая комплектация сохранена. В автомобиле остались четырёхзонный климат-контроль, камера кругового обзора, цифровая приборная панель на 12,3 дюйма, система автоматической парковки, многослойные шумопоглощающие стёкла впереди и матричные фары. Спинки кресел обоих рядов имеют функцию вентиляции и массажа, все сиденья и руль подогреваются. Мультимедийная система с сенсорным экраном на 12,3 дюйма, аудиосистема Bose с 12 динамиками и атмосферная подсветка салона, способная менять цвет из 253 возможных вариантов, также входят в стандартное оснащение новой флагманской версии.