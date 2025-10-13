Представлен роскошный кроссовер Chery Fulwin T11

Компания Chery наконец-то полностью рассекретила флагманский кроссовер семейства Fulwin. Модель доступна в виде последовательного гибрида, можно выбрать SUV с задним или полным приводом. Большой кроссовер обещан и российскому рынку, однако у нас его планируют продавать как Exeed Exlantix.

В виде концепта кроссовер Chery Fulwin T11 показали еще в 2023-м, готовый к производству SUV представили в 2024-м. Прием «слепых» заказов (то есть без объявления цен) в Китае открыли в августе текущего года. Ну а теперь на родине Chery наконец провели полноценную презентацию. Одновременно опубликован прайс-лист, пусть пока и предварительный. Также напомним, что в КНР Fulwin (или Fengyun) – это электрифицированное семейство Chery с отдельной эмблемой. Вот и T11 является последовательным гибридом.

Длина новинки Chery равна 5205 мм, ширина – 1998 мм, высота – 1800 мм, колесная база – 3120 мм. Для Chery Fulwin T11 предусмотрены 20- или 21-дюймовые диски. В рамках премьеры был показан вариант с двухцветной окраской, как у люксовых моделей. К слову, паркетник даже был выставлен рядом с Mercedes-Maybach GLS, но главными конкурентами, конечно, станут местные же модели вроде Geely Galaxy M9 или Li L9.

Среди особенностей внешности T11 – глухая панель спереди с вертикальными хромированными полосками (радиаторная решетка встроена в нижнюю часть бампера), объединенные светящейся линией узкие фары, привычные ручки дверей вместо выдвижных у концепта и сделанные в виде единой плашки задние фонари.

Chery Fulwin T11 строго шестиместный. Перед водителем установлен отдельный приборный экран на 10,25 дюйма, всю остальную площадь передней панели занял 30-дюймовый тачскрин с разрешением 6K. Мультимедиа – с искусственным интеллектом. На центральном тоннеле расположены две площадки для беспроводной зарядки, «хрустальные» шайба и кнопки, неприкрытые подстаканники (в том числе, и для задних седоков). Экраны и беспроводная зарядка идут уже в базе.

А всего у модели четыре комплектации. Две начальные версии имеют работающий в режиме генератора турбомотор 1.5 (156 л.с.), расположенный на задней оси электродвигатель мощностью 265 л.с. и батарею емкостью 33,68 кВт*ч. Остальные два исполнения – полноприводные, у них спереди установлен дополнительный электромотор на 204 л.с., суммарная отдача таких паркетников составляет 469 л.с. Полноприводные версии оснащены батареей емкостью 39,92 кВт*ч. Любопытно, что, согласно заявлению самой компании Chery, аккумулятор на запас хода не влияет: только на электротяге Fulwin T11 проедет 220 км по циклу CLTC, совокупная дальнобойность – 1400 км. Заднеприводный кроссовер разгоняется с места до 100 км/ч за 9,3 секунды, полноприводный – за 5,4 секунды.

В списке оборудования самого дешевого Chery Fulwin T11 также значатся: подогрев и вентиляция кресел первого и второго ряда, аудиосистема с 23 динамиками (в том числе, встроенные в подголовник водительского сиденья), два люка в крыше, бардачок с паролем, трехзонный климат-контроль, 11 подушек безопасности и автопилот Falcon 500 (включает 7 наружных камер, 3 радара миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковых радаров).

Начиная со следующей по старшинству комплектации появляются подогрев руля, массажер кресел первого и второго ряда, подогрев сидений третьего ряда, собственный планшет для задних пассажиров (прикреплен к потолку). Полноприводные версии – это также адаптивные амортизаторы. Наконец, топовый T11 имеет встроенный в торец тоннеля выдвижной отсек с функциями подогрева и охлаждения, откидной столик (интегрирован в спинку переднего пассажирского кресла) и более продвинутый автопилот Falcon 700 с лидаром над лобовым стеклом и 11 камерами.

Сейчас за Chery Fulwin T11 просят 199 900 – 264 900 юаней, что эквивалентно примерно 2,25 млн – 3 млн рублей по актуальному курсу. «Живые» продажи стартуют в Китае чуть позже, и после их запуска реальные цены, возможно, окажутся чуть ниже. А в следующем году роскошный гибридный кроссовер планируют привезти в Россию, вот только у нас он появится как Exeed Exlantix E02. Подробности о российской версии раскроют ближе к дате старта продаж.